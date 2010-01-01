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Понаморева Наталья Александровна
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Понаморева Наталья Александровна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2010 г. окончания
Ординатура по специальности "Офтальмология", ТГМУ, 2010-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-офтальмолог, КГБУЗ ВП№5, с 2013 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
ул. Надибаидзе, 34
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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