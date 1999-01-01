  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Пономарев Антон Юрьевич
Пономарев Антон Юрьевич
9.0
11

Пономарев Антон Юрьевич

Рефлексотерапевт, Главный врач
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1999-2000 гг.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Рефлексотерапия", ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Фитотерапия", ВГМУ, 2000 г.
  • ТУ "Микропунктурные системы", ВГМУ, 2001 г.
  • ТУ "Избранные вопросы фитотерапии", ВГМУ, 2003 г.
Еще 11
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-рефлексотерапевт, КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1", 2001-2006 гг.
  • Врач-рефлексотерапевт, Международный центр акупунктуры и Традиционной медицины. г. Владивосток, 2001-2006 гг.
  • Врач-рефлексотерапевт, отделение реабилитации и восстановительного лечения Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр" г. Владивосток, с 2007 г. по настоящее время
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника восточной медицины профессора Пономарева Ю. В.
Владивосток, ул. Светланская, 113
Консультация взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
Консультация детей
Рефлексотерапевт
По запросу
11 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи