Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пономарев Павел Юрьевич
6.3
1
Пономарев Павел Юрьевич
Пульмонолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Киняйкин
Михаил Федорович
Пульмонолог
7.5
5
Записаться
Буякова
Елена Дмитриевна
Пульмонолог
,
Зав. отделением
5.7
1
Записаться
Кудрявцева
Валентина Алексеевна
Пульмонолог
6.9
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...