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  3. Пономарев Павел Юрьевич
Пономарев Павел Юрьевич
6.3
1

Пономарев Павел Юрьевич

Пульмонолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Светланская, 113
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
1 отзыв

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