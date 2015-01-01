Пономарева Екатерина Андреевна
Стаж 4 года
Принимает детей
Проводит диагностику и лечение кожных заболеваний, грибковые поражения ногтей и гладкой кожи, заболевания кожи волосистой части головы с применением современных методов диагностики и лечения. В косметологии: владеет всеми современными инъекционными методиками: плазмотерапия, ботулинотерапия, объемное моделирование, контурная пластика, биоревитализация, мезотерапия и т.д.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Консультация детей
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Вторичный приём детей
Дерматовенеролог
1150 р
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