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Пономарюк Татьяна Константиновна
6.0
0
Пономарюк Татьяна Константиновна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Бьюти Дент
Владивосток, ул. Гульбиновича, 8/1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
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