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Попова Анастасия Юрьевна
6.2
2
Попова Анастасия Юрьевна
Педиатр
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
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