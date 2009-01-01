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  3. Портовая Изабелла Юрьевна
Портовая Изабелла Юрьевна
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Портовая Изабелла Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, "Педиатрия", 2009 г. окончания
  • Клиническая ординатура "Ультразвуковая диагностика", Российская медицинская академия последипломного образования, г. Москва, 2010 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • УЗИ-специалист, Маммологический центр, работает в настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Маммологический центр
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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