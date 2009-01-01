Портовая Изабелла Юрьевна
Стаж 5 лет
Принимает детей
Осуществляет УЗИ-диагностику при заболеваниях молочных желез, щитовидной железы, всех органов и систем, включая крупные суставы.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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