Постнова Ольга Юрьевна
Стаж 27 лет
Диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, миомы матки, эндометриоза, нарушений менструального цикла, первичного и вторичного бесплодия.
Подбор гормональной контрацепции, заместительной гормонотерапии.
Лечение заболеваний, передающиеся половым путем
Подбор гормональной контрацепции, заместительной гормонотерапии.
Лечение заболеваний, передающиеся половым путем
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
Гинеколог-онколог
По запросу
Консультация взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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