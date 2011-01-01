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Потанина Галина Александровна
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Потанина Галина Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 29 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМИ, 2011 г.
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 58
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