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  3. Потыкаенко Екатерина Владимировна
Потыкаенко Екатерина Владимировна
6.0
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Потыкаенко Екатерина Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №7
Владивосток, ул. Сельская, 9
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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