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Приходько Андрей Михайлович
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Приходько Андрей Михайлович

Пластический хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Медицинский Государственный Университет, 1985 г. окончания
  • Очная стажировка по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, Научный Центр Хирургии РАМН, г. Москва, Россия, 1999 г.
  • Очная стажировка на кафедре пластической хирургии Йонсейского Медицинского Университета, г. Сеул, Корея, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • Интенсивный курс ОПРЭХ «Увеличивающая маммопластика, редукционная маммопластика, мастопексия, реконструкция молочной железы, хирургическое омоложение лица», г. Москва, Россия, 2003 г.
  • Интенсивный курс ОПРЭХ «Эстетическая хирургия лица, редукционная маммопластика, увеличивающая маммопластика, абдоминопластика, липосакция, липоскульптура, лифтинг тела», г. Екатеринбург, Россия, 2004 г.
  • Интенсивный курс ОРПЭХ «Хирургическое омоложение лица и тела, ринопластика, отопластика», г. Москва, Россия, 2005 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Хирург, СССР, 1985 - 1990 гг.
  • Эндоскопический хирург, Спасская горбольница, Приморский край, 1990 - 1999 гг.
  • Пластический хирург, ККЦОМиД, г. Владивосток, 1999 - 2004 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Приходько
Владивосток, ул. Калинина, 33
Консультация взрослых
Пластический хирург
Бесплатно
8 отзывов

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