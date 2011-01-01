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  3. Приходько Кирилл Андреевич
Приходько Кирилл Андреевич
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3

Приходько Кирилл Андреевич

Онколог, Пластический хирург, Онколог-маммолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет, ВГМУ, 2011 г.
  • Специализация по пластической хирургии, г. Москва, 2013 г.
  • Специализация по онкологии,ТГМУ, г. Владивосток, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Участник I Международной школы пластической хирургии и косметологии, г. Москва, 2010 г.
  • Участник международного форума Эстетической медицины «Siberian Holidays», г. Иркутск, 2011 г.
  • Участник II Международной школы пластической хирургии и косметологии, г. Москва, 2011 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Пластический хирург, ООО «Клиника доктора Приходько», с 2014 г. по настоящее время
  • Онколог-маммолог, Центр хирургии Медицинского центра ДВФУ, с 2014 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Приходько
Владивосток, ул. Калинина, 33
Первичный приём взрослых
Пластический хирург
По запросу
Консультация взрослых
Пластический хирург
Бесплатно
ПримаМед
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
3 отзыва

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