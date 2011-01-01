Приходько Кирилл Андреевич
Стаж не указан
Операции по коррекции тела, лица, молочных желез - пластика живота, липофилинг, увеличение, подтяжка, уменьшение груди, блефоропластика, ринопластика, пластика ушных раковин, увеличение голеней, ягодиц с помощью имплантов и собственным жиром. Одномоментная и отсроченная реконструкция молочных желез. Удаление опухолей молочных желез.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Калинина, 33
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Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 50
Первичный приём взрослых
Онколог
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