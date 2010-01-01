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Притуло Александр Валерьевич
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Притуло Александр Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
Владивосток, ул. Воропаева, 5
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
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