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  3. Прокопьева Анастасия Игоревна
Прокопьева Анастасия Игоревна
7.5
5

Прокопьева Анастасия Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка "Стоматология терапевтическая", 2011 г.
  • семинар "Современные методы терапевтического лечения в клинической стоматологии", 2013 г.
  • Эндодонтический семинар "Сложная анатомия и доступ", 2013 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог - терапевт, ООО "Никодент", с 2011 г.
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Адреса и стоимость приёма
Династия
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Иртышская, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
5 отзывов

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