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Прокопьева Вера Васильевна
6.3
1
Прокопьева Вера Васильевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Акушерство и гинекология, ВГМИ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
Владивосток, ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
1 отзыв
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