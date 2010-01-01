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Пролетарская Инна Александровна
6.3
1
Пролетарская Инна Александровна
Травматолог-ортопед
Стаж 56 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1962 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Травматология и ортопедия", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-травматолог-ортопед, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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