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  3. Просенюк Алена Феликсовна
Просенюк Алена Феликсовна
6.8
3

Просенюк Алена Феликсовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мерлин Монро
ул. Маковского, 56А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва

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