Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Просянникова Александра Владимировна
6.0
0
Просянникова Александра Владимировна
Кардиолог
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебный факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Зайкова
Наталья Владимировна
Кардиолог
6.1
2
Записаться
Гривкова
Екатерина Владимировна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Эсауленко
Валерия Игоревна
Кардиолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...