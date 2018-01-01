Прудников Александр Александрович
Стаж 2 года
Принимает детей
Диагностика и лечение проблем уха, включая инфекции, опухоли и расстройства нервного пути; диагностика и лечение аллергии с использованием лекарств; лечение заболеваний глотки и гортани; диагностика и лечение нарушений носа и околоносовых пазух
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Владивосток, ул. Толстого, 41В
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Загрузка комментариев...