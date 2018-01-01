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Прудников Александр Александрович
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Прудников Александр Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ. Педиатрия, 2014 г.
  • Ординатура. Отоларинголог, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • МПУЦ ДПО “Образовательный стандарт”. ПК «Актуальные вопросы профпатологии», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Ультрадент
Владивосток, ул. Толстого, 41В
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
7 отзывов

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