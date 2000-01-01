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Пуга Дмитрий Петрович
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Пуга Дмитрий Петрович

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Медицинская Академия им. Кирова, Факультет подготовки врачей для ВМФ, 2000 г.
  • Интернатура по хирургии, Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург
  • Ординатура по акушерству и гинекологии, Военно-медицинская академия, г. Санкт-Петербург
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации, «Эндоскопия и эндовидеохирургия», ГОУ ВПО «СПбГМУ им.И.П.Павлова Росздрава», 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ординатор клиники, Медицинская Академия им. Кирова
  • Начальник гинекологического отделения, врач акушер-гинеколог, Госпиталь ТОФ
  • Врач акушер-гинеколог, Мечников, Лечебно-Диагностический Центр
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Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Металлистов, 3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-хирург
По запросу
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
5 отзывов

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