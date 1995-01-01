Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пугачева Инна Владимировна
7.2
4
Пугачева Инна Владимировна
Акушер-гинеколог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
Владивосток, пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лотова
Анна Юрьевна
Акушер-гинеколог
8.4
8
Записаться
Бронникова (Гридасова)
Марина Валерьевна
Репродуктолог (ЭКО)
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
6.5
4
Записаться
Истомина
Наталья Владимировна
Акушер-гинеколог
9.5
12
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...