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Пятайкин Сергей Владимирович
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Пятайкин Сергей Владимирович
Стоматолог
,
Зубной врач
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тридент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 283А
Консультация взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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