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Радунцев Иван Александрович
6.3
1
Радунцев Иван Александрович
Травматолог-ортопед
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
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