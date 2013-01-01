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Распевина Марина Петровна
6.0
0
Распевина Марина Петровна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Владивосток, ул. Кирова, 95
Мед эксперт
Владивосток, ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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