  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Раздай-Бедина Татьяна Владимировна
Раздай-Бедина Татьяна Владимировна
5.4
2

Раздай-Бедина Татьяна Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл Мануальная терапия, 2012 г.
  • Тематическое усовершенствование Неврология, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
Владивосток, ул. Анны Щетининой, 38
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи