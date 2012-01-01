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Разнообрядцева Евгения Львовна
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Разнообрядцева Евгения Львовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2012 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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