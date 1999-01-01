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Ремез Владимир Петрович
6.3
1
Ремез Владимир Петрович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1973 г. окончания
Клиническая интернатура "Анестезиология-реанимация", ГБ СМП г.Владивосток, 1974 г.
Ординатура "Анестезиология и реанимация", ВГМУ, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Доктор ТАФИ
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Святая Мария
Владивосток, ул. Кирова, 66
1 отзыв
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