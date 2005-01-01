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  3. Ремизова Лариса Григорьевна
Ремизова Лариса Григорьевна
6.0
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Ремизова Лариса Григорьевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2005 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

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