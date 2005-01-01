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Ремизова Лариса Григорьевна
6.0
0
Ремизова Лариса Григорьевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2005 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
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