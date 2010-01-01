Репников Евгений Петрович
Стаж 8 лет
Врач уролог проводит пункционную биопсию под УЗИ контролем
ТРУЗИ простаты
УЗИ почек
УЗИ органов мошонки + доплер сосудов мошонки
УЗИ полового члена
ТРУЗИ простаты
УЗИ почек
УЗИ органов мошонки + доплер сосудов мошонки
УЗИ полового члена
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Владивосток, ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Уролог
По запросу
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