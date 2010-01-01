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Репников Евгений Петрович
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Репников Евгений Петрович

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Хирургия, 2010 г. окончания
  • ТГМУ, ординатура по специальности "Терапия", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПП Ультразвуковая диагностика
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, МЦ Асклепий, 2012 г. - по настоящее время
  • Врач уролог, ВКБ № 2, 2014 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Владивостокская клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Уролог
По запросу
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