Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Решетова Ольга Александровна
6.0
0
Решетова Ольга Александровна
Психолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинский психолог
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Бахтинов
Максим Михайлович
Нарколог
,
Психиатр
,
Психолог
,
Психотерапевт
10
45
Записаться
Штительман
Иосиф Павлович
Психолог
,
Психотерапевт
6.0
0
Записаться
Миргородская
Людмила Константиновна
Психолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...