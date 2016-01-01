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  3. Римкус Дарья Евгеньевна
Римкус Дарья Евгеньевна
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Римкус Дарья Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 4 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Суханова, 1
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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