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  3. Родионова Елена Владимировна
Родионова Елена Владимировна
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Родионова Елена Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Принимает детей
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
Владивосток, ул. Нейбута, 27
Консультация детей
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
По запросу
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