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Романченко Александр Васильевич
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Романченко Александр Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
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