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Романченко Александр Васильевич
6.0
0
Романченко Александр Васильевич
Травматолог-ортопед
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Диагностический центр
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
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