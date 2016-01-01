Романов Андрей Иванович
Стаж 27 лет
Профилактика, диагностика и лечение общехирургических заболеваний (гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки). Оперативное вмешательство и манипуляции (пункции и биопсии опухолевых образований). Внутрисуставные пункции инъекции, ПРП терапия. Резекции ногтевой пластины при вросшем ногте, удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких тканей и т.д. Лечение опорно-двигательного аппарата. Кинейзиотейпирование. Ортезирование. Мануально-мышечное тестирование
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
Хирург
По запросу
Мануальный терапевт
По запросу
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