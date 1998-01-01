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  3. Романова Ольга Юрьевна
Романова Ольга Юрьевна
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Романова Ольга Юрьевна

Рефлексотерапевт
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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