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Розанова Валерия Ярославовна
6.3
1
Розанова Валерия Ярославовна
Неонатолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
Владивосток, ул. Алеутская, 38
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
1 отзыв
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