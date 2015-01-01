  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Рублев Владислав Юрьевич
Рублев Владислав Юрьевич
6.0
0

Рублев Владислав Юрьевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • г. Владивосток, ТГМУ, лечебное дело, 2008-2014 гг.
  • г. Владивосток, ТГМУ, Клиническая ординатура по специальности «сердечно-сосудистая хирургия», 2015-2017 гг.
Курсы повышения квалификации
  • г. Томск, ФГБНУ ТНИМЦ РАН, Внутрисердечное электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция тахикардий, 2019 г.
  • г. Владивосток, ВБМК, Радиационная безопасность в медицинских организациях, 2018 г.
  • г. Новосибирск, ФГМУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, Клиническая электрофизиология и интервенционная аритмология, 2018 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи