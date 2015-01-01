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Рублев Владислав Юрьевич
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Рублев Владислав Юрьевич
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
г. Владивосток, ТГМУ, лечебное дело, 2008-2014 гг.
г. Владивосток, ТГМУ, Клиническая ординатура по специальности «сердечно-сосудистая хирургия», 2015-2017 гг.
Курсы повышения квалификации
г. Томск, ФГБНУ ТНИМЦ РАН, Внутрисердечное электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция тахикардий, 2019 г.
г. Владивосток, ВБМК, Радиационная безопасность в медицинских организациях, 2018 г.
г. Новосибирск, ФГМУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, Клиническая электрофизиология и интервенционная аритмология, 2018 г.
г. Москва, ФГБУ НМИЦПМ, Базовые аспекты нарушения ритма и проводимости сердца, 2017 г.
г. Москва, EHRA in Russia: Clinical electrophysiology and catheter ablation of tachycardia for interventional cardiologist, 2018 г.
г. Владивосток, Medtronic medical education «Преодоление трудностей при программировании ЭКС», 2016 г.
г. Владивосток, EURA: Современная аритмология. Диалог специалистов. 2016 г.
г. Владивосток, Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые направления лечения в кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии», 2015 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
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