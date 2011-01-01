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Рублева Ольга Васильевна
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Рублева Ольга Васильевна
Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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