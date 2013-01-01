Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Румянцев Илья Михайлович
6.6
2
Румянцев Илья Михайлович
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Педиатрический факультет, 2013 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Осмоловский
Сергей Васильевич
Хирург
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Шапкина
Анна Николаевна
Хирург
6.6
2
Записаться
Мельников
Андрей Викторович
Хирург
,
Рентгенолог
,
Заместитель главного врача
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...