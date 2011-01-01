Румянцев Сергей Анатольевич
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Большой опыт в проведении лазерных операций при лечении различных видов глаукомы, заболеваний сетчатки, глазного диабета, сосудистых заболеваний глаза, вторичных катаракт
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Адреса и стоимость приёма
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Владивосток, ул. Можайская, 1Б
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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