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Русинова Елена Николаевна
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Русинова Елена Николаевна

Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1981, лечебное дело
  • ВГМУ, 2012 г, интернатура, дерматовенерология
  • ВГМУ, 2012 г, косметология
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
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