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  3. Русс Ида Евгеньевна
Русс Ида Евгеньевна
8.0
7

Русс Ида Евгеньевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Парус
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
7 отзывов

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