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Рыбалкина Валентина Николаевна
6.5
2
Рыбалкина Валентина Николаевна
Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
2 отзыва
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