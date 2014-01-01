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Рыбкина Ольга Борисовна
6.0
0
Рыбкина Ольга Борисовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 37 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", 2014 г.
Сертификат "Эндоскопия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
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