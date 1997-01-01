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Рычик Ольга Викторовна
6.3
1
Рычик Ольга Викторовна
Педиатр
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Интернатура, ДГКБ на базе отделения онкогематологии, 1998 - 1999 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Детская поликлиника №5, 1999 - 2000 гг.
Детская поликлиника №15 (сейчас ВДП №5), с 2000 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Крыгина, 28
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская детская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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