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Рыженкова Татьяна Петровна
5.7
1
Рыженкова Татьяна Петровна
Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №7
Владивосток, ул. Сельская, 9
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
1 отзыв
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