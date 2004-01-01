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Рюмкина Марина Игоревна
5.8
3
Рюмкина Марина Игоревна
Невролог (невропатолог)
,
Зав. отделением
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, заведующий Психоневрологическим отделением, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
3 отзыва
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