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  3. Сафонова Анна Дмитриевна
Сафонова Анна Дмитриевна
6.0
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Сафонова Анна Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
Владивосток, ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Педиатр
По запросу
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