Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Сафронова Ирина Петровна
6.0
0
Сафронова Ирина Петровна
Акушер-гинеколог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование "Эндокринология"
Усовершенствование "Вопросы акушерства и гинекологии"
Усовершенствование "Гистероскопия"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Анисимов
Петр Владимирович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
9.3
11
Записаться
Богданова
Светлана Ивановна
Репродуктолог (ЭКО)
,
УЗИ-специалист
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
10
27
Записаться
Наумчук
Кристина Алексеевна
Физиотерапевт
,
Акушер-гинеколог
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...