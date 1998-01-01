Сафронова Марина Петровна
Стаж 26 лет
Принимает детей
Проводит диагностику функциональных и органических изменений органов малого таза, брюшной полости, молочной, щитовидной желез, почек, мочевого пузыря, мягких тканей, сердца, сосудов головы, шеи, конечностей.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
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